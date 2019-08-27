Survivor İpek'ten ilginç sözler: Acun abi için hayal kırıklığı oldum

Survivor 2018’de yaşadığı sakatlıkla erkenden adaya veda eden İpek Yaşar aksam.com.tr’ de Ferit Ömeroğlu’na özel açıklamalarda bulundu. Yaşar yarışmayla ilgili, “yüksek beklenti olan yarışmacılardan biri olduğum için beni bilen insanlar ve Acun abi için biraz hayal kırıklığı oldum, bunu gösteremeden büyük bir sakatlıkla ayrılmak baya üzücü ve kırıcı oldu” dedi.

İpek Yaşar'ın mezun olduğu alan hukuk ancak şu an karşımızda bir crossfit hocası duruyor. Kendinizi hangi mesleğe ait hissediyorsunuz?

Açıkçası part time crossfit coach duruyor diyebiliriz. Avukatlık yapmaya başladım ve günümün çoğu hukukla iç içe geçiyor daha sonra salona dönüp sanki hiç o resmiyete girmemişim gibi coacluk yapmaya başlıyorum… E gönlün nerde derseniz tabiî ki çocukluktan beri benim için bir tutku olan sporda...

Bu hayatta İpek olmanın duygu tarifini anlatmanızı istesek, bu hangi cümlelerden oluşur?

Sanırım bunu anlatmam biraz zor. Ama İpek olmak özgün olmak, güçlü durmak, inandığı doğruları söylemek ve savunmak diyebilirim. Ben rol yapamıyorum o yüzden ilk görüşte çok sevenim olmuyor, oyuncu, politik bir insan değilim. Belki patavatsızca ama içimden geçenleri direk söyleme taraftarıyım. Gerçi konuşmasam da surat ifademden nasıl duygular içinde olduğumu anlayabilirsiniz…

Crossfit haricinde Galatasaray'ın su topu takımında oynadığınızı biliyoruz. Su sporlarının Türkiye'de yeterince ilgi görmemesinin nedeni sizce nedir?

Evet, uzun yıllar yüzme ve sutopu ile profesyonel uğraştım. Ülkemizde su sporları hobi olmaktan ileri gidemiyor. Teşvik edilmediği ve meslek haline getirilmediği sürece ilgi görmemeye ve başarı gelmemeye devam edecek. Kurumsal ve profesyonel bir yapı olmadığı sürece de pek ilgi çekmeyecek bence. Şuan aktif olarak yapan birçok sporcu arkadaşımın tutku ve maddi beklenti içine girmeden devam ettiklerini düşünüyorum.

“ACUN ABİ İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI OLDUM”

Survivor maceranız diskalife olan bir yarışmacının yerine girmenizle başladı. 42 gün boyunca yaşadığınız zorlu mücadeleden hangi duygularla ayrıldınız?

Survivor’a giriş benim için baya hızlı ve heyecanlı oldu. Akşam geç saatte gelen telefon üstüne direk yola çıktım. Ailemden kimseyle vedalaşamadım bile... E akıl ordayken konsantre olmam ve alışma sürecim uzadı. Beklenti yüksek yarışmacılardan bir tanesi olduğum için beni bilen insanlar ve Acun abi için biraz hayal kırıklığı oldum, bunu gösteremeden büyük bir sakatlıkla ayrılmak baya üzücü ve kırıcı oldu açıkçası…

Yarışmadan sonra sosyal hayata ya da yaşama karşı bakış açınız değişti mi? Bir aylık süreçte Survivor ufkumu genişletti diyebiliyor musunuz?

Ufkumu genişletti diyemem tabiî ki, çok uzun bir süre geçirmedim. Ama yarışma sonrası şükretmenin ne kadar önemli olduğunu, şikayet etmemeyi, açlıkla sınandığım için azla yetinmeyi ve sabırlı olmayı pekiştirdim diyebilirim. Oraya her gün 3 bardak kahve içen, şarjı %60 kaldığı için panikleyen, elinden telefonu düşürmeyen bir insan olarak gittim ve şuan bunların hiçbir önemi yok diyebilirim.

“SURVİVOR İÇİN TEKRAR BİR ŞANSI HAK EDİYORUM BENCE”

Şu anda neler yapıyorsunuz? Sizleri farklı projelerde ya da yeni yarışmalarda görecek miyiz?

Şuan avukatlık yapıyorum ve crossfit eğitmenlikle devam ediyorum. Tabii yeni proje fikirleri hep gündemde, netleşmeden bahsetmek pek doğru değil. Yeni yarışma içinse Acun abiye sormak gerekir tekrar bir şansı hak ediyorum bence…

Keşke ve iyi ki diyebileceğiniz 2 cümle alabilir miyiz?

Keşke Survivor’a daha hazır gidip beklentiyi karşılayabilseydim ve iyi ki kişiliğimden ödün vermeden hayatıma devam edebildim.

“YA SİYAH YA BEYAZ OLUN”

İpek Yaşar güçlü bir kadın. Bu yolda hem spor dalında hem de hayatta ardından gelen genç kadınlara bir mesajı var mı?

Teşekkürler… Bence birçok şeyin başında net olmak, ne istediğini bilmek ve güçlü durmak gerekiyor.

Ya siyah ya beyaz olun, hayatınızda griye yer olmasın. Tabi ki hayatta hiç renk olmadığı zamanlarda olacak o zamanda kendiniz olun, yeterli…