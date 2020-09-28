28 Eylül 2020 Pazartesi 12:35 | Son Güncelleme:
İpek Tanrıyar oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi
Geçen aylarda anne olan oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar, oğlu Aras'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Tanrıyar'ın sosyal medyada yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni yağdı.
2019'da Murat Evler ile nikah masasına oturan oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar, üç ay önce anne oldu. Anne olmanın heyecanını yaşayan Tanrıyar, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.
OĞLUNUN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ
Aras bebek ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan İpek Tanrıyar, paylaşımına, "Söz-müzik: İpek Tanrıyar-Murat Evler" notunu düştü.
39 yaşındaki Tanrıyar'ın gönderisi takipçilerinden çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.