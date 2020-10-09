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09 Ekim 2020 Cuma 10:23 | Son Güncelleme:

İpek Dağıstanlı ile Hem Kadın Hem Anne başlıyor

İpek Dağıstanlı ile Hem Kadın Hem Anne başlıyor

Kanal D'nin sunuculuğunu İpek Dağıstanlı'nın yaptığı yeni programı “Hem Kadın Hem Anne”, yarın başlıyor. Program, alışılagelmişin dışında, iki bölümden oluşuyor. Her bölüm, İpek Dağıstanlı'nın yönetiminde uzmanların konuk olduğu stüdyo bölümü ile açılacak ve ilgili konuya dair bir sit-com ile kapanacak.

Her hafta birbirinden komik sit-com'lar, ilginç konular ve uzman konuklarla sosyal medyanın ünlü yüzü İpek Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu Hem Kadın Hem Anne cumartesi başlıyor.

Hem Kadın Hem Anne, alışılagelmiş programların dışında iki bölümden oluşuyor. Her bölüm, İpek Dağıstanlı’nın yönetiminde uzmanların konuk olduğu stüdyo bölümü ile açılıyor ve ilgili konuya dair bir sitcom ile kapanıyor.

Programın stüdyo bölümünde, uzman doktorlardan, ünlü annelere, sosyologlardan, yazar ve kanaat önderlerine kadar birçok konuk ağırlanırken, şehrin nabzını tutacak sokak röportajları da yer veriliyor. Sit-com bölümü ise “Leyla ve Diğerleri” adıyla izleyici ile buluşuyor.

Programın sit-com bölümündeki Leyla karakterini oyuncu Gizem Terzi canlandırırken, kocası Burak rolünü ise Umut Oğuz üstleniyor.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Başkan Erdoğan'dan Ka

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