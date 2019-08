İpek Açar'ın evleneceği Alper Kömürcü kimdir? sorusu magazin gündeminde konuşulan konular arasına girdi. Merhum sanatçı Kayahan'ın eşi olan İpek Açar, 2 senedir birlikte olduğu Alper Kömürcü ile 13 Eylül’de evleniyor. İpek Açar'ın evleneceği Alper Kömürcü kimdir, İpek Açar kaç yaşında? sorularına yanıt arıyor. İşte yanıtı..

İPEK AÇAR'IN EVLENECEĞİ ALPER KÖMÜRCÜ KİMDİR?

Alper Kömürcü, Türk besteci, aranjör ve müzisyen. Keman sanatçısı olarak bilinen müzisyen, besteci, söz yazarı ve aranjör olarak da tanınır. Alper Kömürcü 1980 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü'nü kazandı. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne burslu olarak kabul edildi. 2005 yılında “Bilgisayarla Beste Yarışması”nda Mongol Çocuk ve Özgürlük eseriyle Türkiye 1.liği kazandı. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yüksek lisans programını kazandı ve eğitimini tamamladı. Müzik sektörünün önde gelen prodüktörlerinden İskender Paydaş'ın ve Cihan Sezer'in asistanlığını yaptı. Birçok albümde besteci, söz yazarı ve aranjör olarak yer aldı. Show Tv ve Plato Yapım’ın ortak projesi M.U.C.K. dizisinin müzik direktörlüğünü yaptı. 2011 yılında 19. Altın Güvercin Beste Yarışması'nda En İyi Beste ve En İyi Aranjör ödüllerini kazandı. 2014'ün Mart ayında ilk solo albümü MAT'ı çıkarttı.

İPEK AÇAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İpek Açar 7 Şubat 1976 tarihinde Ankara’da doğdu. 5 yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan İpek Açar, 11 yaşındayken TAÇSAV müzik yarışmasındaki performansı ile birincilik ödülü aldı. Opera sanatçısı Belkıs Aran’dan ses eğitimi alan İpek Açar 1993 yılında Hürriyet Gazetesi ve Raks firmasının düzenlediği ses yarışmasında birinci oldu. Berklee College Of Music Singer-Songwriter bölümünü bitirip Professionel Certificate aldı.

1995 yılından itibaren Kayahan albümlerinin tamamında yardımcı prodüktörlük ve vokalistlik yaptı. İlk albümü ‘’Kayahan Şarkıları’’nı 2003 yılında çıkarttı. Her An, Mektupların Eskidi, Cennet Kokulum, Seninle Her Şeye Varım Ben, Mor Menekşe, Afet Oldu Hasretin ve Sevgiliye adlı teklileri bulunan İpek Açar, çalışmalarına ses sanatçısı, sanat yönetmeni, besteci ve söz yazarı olarak devam etmektedir.

Bir kız çocuğu annesi olan İpek Açar, aynı zamanda Kadın Kanserleri ile ilgilenen Pembe İzler Derneğinde de Yönetim Kurulu üyesidir.