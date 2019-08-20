13 Eylül'de düğün var

İpek Açar ile Alper Kömürcü, birlikteliklerini nikâh masasına taşımaya karar verdi. Çift, 13 Eylül’de dünyaevine girecek.

20 Ağustos 2019 Salı 01:52
Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 01:53
13 Eylül'de düğün var

Nisan 2015’te vefat eden merhum sanatçı Kayahan’ın eski eşi İpek Açar, iki yıldır beraberlik yaşadığı müzik adamı Alper Kömürcü ile evlenmek için kolları sıvadı. İkinci kez nikâh masasına oturmaya hazırlanan İpek Açar ile Alper Kömürcü, 13 Eylül’de hayatlarını birleştirecek. İkili mekân olarak da Beylerbeyi’ndeki tarihi bir butik oteli seçti. Sade düğün isteyen çift, aile dostlarının katılacağı düğün yemeği verecek. Açar, “Alper’e aşık olmamın en büyük nedeni merhameti” diyerek duygularını aktarırken Kömürcü ise “İpek’in çok güzel bir yüreği var” sözleriyle aşkını gözler  önüne serdi. 

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