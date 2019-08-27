İntizar'ın annesi Cemile Arslan hayatını kaybetti

Ahmet Selçuk İlkan, acı haberi şu sözlerle duyurdu: "Şimdi aldım acı haberi. İntizar'ımız melek annesini kaybetmiş. Güzel kalpli annesine rahmetler kendisine ve acılı ailesine de sonsuz metanet ve sabırlar diliyorum. Cennet mekanı olsun."

"MELEK ANNEM"

İntizar, 5 gün önce Instagram hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşıp "Melek annem, nur yüzlüm. Asil anam, yazmasına gül kokusu sinen annem, çiçekleri doğayı sanatı seven annem, duası kalpten gelen, bakışı içimi delen annem. Cennet kadını… Seni Allah aşkıyla seviyorum. İntizar'ım, dağ çiçeğim, anne kurban diyen sözlerini kalbime basıyorum" yazmıştı.