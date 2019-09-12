Instagram fenomeni Beren Güney, Beşiktaşlı futbolcu Elneny'nin attığı mesajları ifşa etti

Instagram'da cesur paylaşımlar yapan ve 90 binin üzerinde takipçisi olan Beren Güney, siyah beyazlı ekibin kadrosuna yeni kattığı Mohamed Elneny'nin kendisine attığı mesajları ifşa etti.

"FUTBOLCULARIN BENİMLE DERDİ NE ACABA?"

Güney, Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny'nin kendisine attığı mesajları, "Ya bu futbolcuların benimle derdi ne acaba? Daha yeni Türkiye'ye geldi beni nereden buldun be adam" sözleriyle paylaştı.