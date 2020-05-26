Instagram canlı yayın rekoru dünyada kimde? Acun Ilıcalı Instagram canlı yayın rekorunu kırdı!

Acun Ilıcalı Instagram canlı yayın rekorunu kırdı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TV8 ve TV8,5'un sahibi, ABD, Meksika, Romanya, Macaristan, Brezilya, Kolombiya ve Yunanistan dahil dünyadaki pek çok ülkede prodüksiyon şirketleri bulunan ve sevilen yarışma Survivor'un yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı canlı yayın rekor denemesi yapacağını duyurdu ve ardından saat 23:30'da canlı yayını başlattı.

INSTAGRAM CANLI YAYIN REKORU DÜNYADA KİMDEYDİ?

Instagram canlı yayın rekoru 2 milyon kişi ile New Yorklu rapçi Tekashi 6ix9ine ismine aitti. 24 yaşındaki Rapçi Tekashi 6ix9ine, 4 Mayıs 2020 tarihinde hapis cezası hakkında konuşmak için canlı yayın başlatmış ve Instagram canlı yayınında en çok izlenenler rekorunun sahibi olmuştu.

ACUN ILICALI CANLI YAYININDA NELER YAŞANDI?

İlk dakikadan itibaren 1 milyonu aşan canlı yayında Survivor yarışmacıları coşkuyla rakamların yükselmesini takip etti. 2 milyonu aştığında ise Acun Ilıcalı Cemal Can'a birşey yapmasını söyledi. Cemal Can da ilk olarak Danla Biliç'e seslendi. Ardından bizim o rapçiden neyimiz eksik dedi. İzleyici sayısının 3 milyonu bulması anında alkışlar koptu. Yarışmacılar "Acun abi" diyerek tezahürat yaptı.