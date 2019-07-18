İnstagram beğeni sayısı kapatma özelliği ne zaman eklenecek?

İnstagram beğeni sayısı kapatma özelliği bazı ülkelerde kullanılmaya başladı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de de kullanılacak olan özellikte kullanıcılar ne kadar beğeni aldıklarını yalnızca kendileri görebilecekler. Test sürecinde olan instagram beğeni sayısı kapatma özelliğinin Türkiye'de ne zaman kullanılmaya başlayacağı kullanıcılar tarafından araştılmaya başlandı.

İNSTAGRAMDAN BEĞENİ SAYISI GİZLEME ÖZELLİĞİ AÇIKLAMASI

Popüler bir sosyal paylaşım sitesi olan instagram, beğeni sayısı kapatma özelliğinin Türkiye'de ne zaman kullanılmaya başlayacağını açıklamadı. Diğer ülkelerde uygulamanın sorunsuz çıkması durumda en kısa zamanda Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Ayrıca instagram açıklamasına "Bu değişikliğin, herkesin Instagram'daki deneyimine nasıl bir fayda sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyoruz." notunu düştü.