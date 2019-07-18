İnstagram beğeni sayısı kapatma özelliği ne zaman eklenecek?
İnstagramın, kullanıcılarının beğeni kaygısını ortadan kaldırmak amacı ile beğeni sayısı kapatma özelliği getireceği açıklaması geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. İnstagram kullanıcıları tarafından bu özellik merak edilmeye başlandı. "Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan instagramın yeni özelliği ne zaman gelecek?" sorusunun cevabı haberimizin içinde yer alıyor.
İnstagram beğeni sayısı kapatma özelliği bazı ülkelerde kullanılmaya başladı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de de kullanılacak olan özellikte kullanıcılar ne kadar beğeni aldıklarını yalnızca kendileri görebilecekler. Test sürecinde olan instagram beğeni sayısı kapatma özelliğinin Türkiye'de ne zaman kullanılmaya başlayacağı kullanıcılar tarafından araştılmaya başlandı.
İNSTAGRAMDAN BEĞENİ SAYISI GİZLEME ÖZELLİĞİ AÇIKLAMASI
Popüler bir sosyal paylaşım sitesi olan instagram, beğeni sayısı kapatma özelliğinin Türkiye'de ne zaman kullanılmaya başlayacağını açıklamadı. Diğer ülkelerde uygulamanın sorunsuz çıkması durumda en kısa zamanda Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Ayrıca instagram açıklamasına "Bu değişikliğin, herkesin Instagram'daki deneyimine nasıl bir fayda sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyoruz." notunu düştü.