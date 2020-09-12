İncir Ağacı ne zaman başlayacak? İncir Ağacı yeni bölüm tarihi belli mi?

Hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında yayınlanan İncir Ağacı dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Çekimlerine nisan ayında ara verilen dizi sosyal ve ekonomik sıkıntı içinde 70'li yıllarda yaşayan aile ve çevresinde gelişen olayları konu alıyor. İncir Ağacı'nın yönetmenliğini Nuh Şen ve Hamit Coşkun üstleniyor.

İNCİR AĞACI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İncir Ağacı yeni bölüm tarihleri henüz açıklanmadı. Dizinin yeni bölüm tarihinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

İNCİR AĞACI KONUSU NEDİR?

Sonsuzkare Yapım imzalı dizide eOcak ailesi, 70’li yıllarda İstanbul’da yaşayan bir ailedir. Cemal Ocak sahip olduğu oto tamir dükkanı ile eşi ve dört çocuğunu geçindirmeye çalışmaktadır. Karısı Neriman daha iyi bir hayat hayali ile bazen çocuklarını yanlış yönlendirse de eşinin en büyük destekçisidir. Cemal Ocak için aile her şeydir ancak farklı hayallere sahip dört çocuğu yanlış yollara gitmeye çalıştıkça aile içindeki sıkıntılar kaçınılmaz olacaktır. Ocak ailesi türlü sıkıntılarla uğraşırken Cemal Usta ise başlarına gelen bütün felaketlere rağmen son ana kadar ailesini bir arada tutmaya ve evlatlarını koşulsuz, şartsız korumaya çalışır. Evlatlarına bırakmak istediği en büyük miras aile şerefidir.

İNCİR AĞACI OYUNCULARI

Özlem Güveli (Neriman), Arif Nazım (Cemal), Burakhan Yılmaz (Orhan), Buket Kurtez (Suzan), Damla Tombak (Belgin), Faruk Pakiş (Yavuz), Ece Baliç (Perihan), Sidal Damar (Kerime), Fatih Hürkan(İpsiz Vefa), Mina Derman (İnci), Aylin Kılınçarslan (İsmet), Murat Demirkıranlardan (Şöhret), Oğuzhan Taş (Ekrem), Fatoş Polat (Mesude), Müge Turan (Jale), Eren Pekgöz (Tarık), Umut Açabuğa (Recep)