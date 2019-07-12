İmparator stresini tavla oynayarak attı

Bu sezon gözlerden uzak tatil yapmak isteyen isimlerin uğrak mekanı olan Torba’da objektiflere yansıyan İbrahim Tatlıses, akşam saatlerine kadar ekibi ile birlikte tavla oynadı.

Bodrum’da güneşin keyfini çıkaran imparatoru görenler, sanatçı ile fotoğraf çektirmek istedi. Hayranlarını kırmayan Tatlıses’in sağlık durumu da hayranlarını mutlu etti.

Bol bol dinlenerek tatilini geçiren İmparator İbrahim Tatlıses, stresini ise arkadaşlarıyla tavla oynayarak atıyor