IMDb'nin zirvesinde! Tuba Büyüküstün, Mara Hatun ile listeye hızlı bir giriş yaptı

Türkiye’de sadece Socipol’ün kaydını tuttuğu IMDb Starmetre’de Türk oyuncular yükselişe geçti. IMDb Starmetre’nin dünya üzerinde 11 milyondan fazla televizyon ve sinema oyuncusunun yer aldığı veri tabanında ilk 10 bin ismin içinde yer almak büyük prestij göstergesi olarak görülüyor. Her hafta güncellenen listeye Tuba Büyüküstün en üst sıralardan giriş yaptı.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU ÜÇÜNCÜ

Netflix’in ‘Rise of Empires: Ottoman’ adlı mini belgeselinde Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi Mara Hatun’u oynayan Büyüküstün, listenin ikinci sırasına yerleşti. Güzel oyuncu global sıralamada bin 623 sıra yükselerek ikinci oldu. Üçüncü sırada ise yine yapımdaki rol arkadaşı Cem Yiğit Üzümoğlu yer aldı.

Tuba Büyüküstün, ‘Rise of Empires: Ottoman’ adlı mini belgeselde Mara Hatun’u oynuyor.