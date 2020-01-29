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  3. IMDb'nin zirvesinde! Tuba Büyüküstün, Mara Hatun ile listeye hızlı bir giriş yaptı

IMDb'nin zirvesinde! Tuba Büyüküstün, Mara Hatun ile listeye hızlı bir giriş yaptı

IMDb'nin zirvesinde! Tuba Büyüküstün, Mara Hatun ile listeye hızlı bir giriş yaptı

Dünyanın en büyük film veri tabanı ‘IMDb’nin star metre verilerinde Tuba Büyüküstün ipi göğüsledi. Oyuncu global sıralamada bin 623 sıra yükselerek Türk oyuncular arasında 2. oldu. 

Türkiye’de sadece Socipol’ün kaydını tuttuğu IMDb Starmetre’de Türk oyuncular yükselişe geçti. IMDb Starmetre’nin dünya üzerinde 11 milyondan fazla televizyon ve sinema oyuncusunun yer aldığı veri tabanında ilk 10 bin ismin içinde yer almak büyük prestij göstergesi olarak görülüyor. Her hafta güncellenen listeye Tuba Büyüküstün en üst sıralardan giriş yaptı.

CEM  YİĞİT ÜZÜMOĞLU ÜÇÜNCÜ

Netflix’in ‘Rise of Empires: Ottoman’ adlı mini belgeselinde Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi Mara Hatun’u oynayan Büyüküstün, listenin ikinci sırasına yerleşti. Güzel oyuncu global sıralamada bin 623 sıra yükselerek ikinci oldu. Üçüncü sırada ise yine yapımdaki rol arkadaşı Cem Yiğit Üzümoğlu yer aldı.

Tuba Büyüküstün, ‘Rise of Empires: Ottoman’ adlı mini belgeselde Mara Hatun’u oynuyor. 


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