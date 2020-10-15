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  • İlyas Salman'ın 45 yıllık eşi Gülser Salman ortaya çıktı
15 Ekim 2020 Perşembe 10:12 | Son Güncelleme:

İlyas Salman'ın 45 yıllık eşi Gülser Salman ortaya çıktı

İlyas Salman'ın 45 yıllık eşi Gülser Salman ortaya çıktı

71 yaşındaki usta oyuncu İlyas Salman, önceki gece Antalya'da bir mekanın açılışına eşiyle birlikte katıldı.

Restoranın açılış gecesine Yeşilçam’ın usta isimlerinden İlyas Salman ile oyuncu Muharrem Erdemir de katıldı. Okuduğu şiirlerle açılışa renk katan İlyas Salman, gecede kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini de geri çevirmedi.

İlyas Salman geceye eşi Gülser Salman’la katıldı. 45 yıldır evli olan çiftin Devrim adında bir kızları ve Temmuz Ali adında bir oğulları var.

<p>Editör:</p><p><span ><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.c

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