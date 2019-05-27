İlker Kaleli'nin partneri Şeyma Korkmaz mı olacak?
'Poyraz Karayel' dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan İlker Kaleli, 'Marlon Kemal' dizisiyle ekranlara dönüyor. Dizinin kadın başrol oyuncusu için sürpriz bir isimle görüşülüyor
İlker Kaleli gerçek bir hayat hikayesinde rol alacak. 1970’li yılların efsane savcısı Kemal Şimşek’in macera dolu hayatı televizyon dizisi oluyor.
'Marlon Kemal' lakaplı Kemal Şimşek’i İlker Kaleli canlandıracak. Dizide kadın başrol oyuncusu için Şeyma Korkmaz ile görüşülüyor.