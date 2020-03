İlker Kaleli kimdir, kaç yaşında? İlker Kaleli hangi dizilerde oynadı?

İlker Kaleli, yeni dizisi Öğretmen ile bu akşam ekranlara geliyor. Dizinin fragmanını izleyen izleyiciler, İlker Kaleli kimdir? sorusunu sormaya başladı. Daha öncede başarılı birçok projede oynayan Kaleli bu dizide Fizik öğretmeni olarak öğrencilere iyi insan olmanın özelliği anlatılacak. İlker Kaleli hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde.

İLKER KALELİ KİMDİR?

1984 İstanbul doğumlu İlker Kaleli oyunculuğa üniversite yıllarında Kültür üniversitesi Sanat yönetimi bölümüne devam ederken bir yandan Şahika Tekand'ın Studio Oyuncularındaki Oyunculuk eğitimi programıyla başladı.

2006 yılında Üniversiteden mezun olduktan sonra iki yıl kadar Dj olarak müzik yapıp aynı zamanda müzik direktörü olarak da çalıştı. Bu dönemde çeşitli reklam filmlerinde rol aldı.

2008 yılında Londra'da (The London Academy Of Music And Dramatic Art) LAMDA'ya 3 senelik programa kabul edildi. LAMDA'dan 2011 yılında mezun olunca "Son" dizisinde 6 bölüm boyunca rol aldı. Ekranda yayınlanan Kayıp Şehir adlı diziyle de hayran kitlesini genişletti.

Eğitimine önem veren İlker Kaleli kariyeri için eğitimine Londra da devam etmiştir. Londra' yı çok beğendiğinden orada yaşamaya karar vermiştir.Mezun olduktan sonra asıl hedefi şarkı sözü yazarı ya da dj olmaktı. Sempatik bir yapıya sahip olduğundan dolayı birçok dizi teklifi aldı ve hayatını bu yönde değiştirdi. İlker Kaleli "Kayıp Şehir" adlı dizide başrolu alarak Türkiye'nin gündemine oturmuş en çok konuşulan oyunculardan biri olmuştur.Dizi deki başarısının bir ödülü olarak Türkiye geri dönüş yapmıştır.

İLKER KALELİ’NİN OYNADIĞI DİZİLER

Kayıp Şehir 2012 İrfan Karakteri

Kayıp 2013 Falko Karakteri

Poyraz Karayel 2014 Poyraz Karakteri