İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu sorularına ne yanıt verdi?

Bir süredir ekranlardan uzak duran oyuncu İlker Kaleli, önceki akşam Maslak’ta bulunan özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Menajerinin rahatsızlandığını ancak önemli bir şeyin olmadığını belirten Kaleli, yeni projesi için çalışmaların sürdüğünü de söyledi. Öte yandan 3,5 yıl aşk yaşadıktan sonra aylar önce ayrıldığı Burçin Terzioğlu'yla görüşüp görüşmediği sorulan yakışıklı oyuncu, “Burçin” adını duyar duymaz "İyi akşamlar” diyerek hastaneden ayrıldı.