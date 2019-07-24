İlker Kaleli BBC dizisinde hippi olacak

Yönetmenliğini Tom Shankland’ın üstlendiği dizinin imza işlemleri için oyuncu, önümüzdeki günlerde Londra’ya gidecek. İlker Kaleli, Hindistanlı ünlü seri katil Charles Sobhraj’ın ilginç hikayesini konu edinen dizide 70’li yıllarda yaşayan bir hippiyi oynayacak. İngiltere’de BBC One, diğer ülkelerde Netflix’te yayınlanacak projenin çekimleri eylülde Tayland’da başlayacak.