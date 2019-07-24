Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7287
  • 6,388
  • 260.642
  • 102556
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. İlker Kaleli BBC dizisinde hippi olacak

İlker Kaleli BBC dizisinde hippi olacak

İlker Kaleli BBC dizisinde hippi olacak

İlker Kaleli, hippi rolüyle BBC dizisi ‘The Serpent’ta seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Tom Shankland’ın üstlendiği dizinin imza işlemleri için oyuncu, önümüzdeki günlerde Londra’ya gidecek. İlker Kaleli, Hindistanlı ünlü seri katil Charles Sobhraj’ın ilginç hikayesini konu edinen dizide 70’li yıllarda yaşayan bir hippiyi oynayacak. İngiltere’de BBC One, diğer ülkelerde Netflix’te yayınlanacak projenin çekimleri eylülde Tayland’da başlayacak. 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Nusret'ten Trump'ın kızına özel ilgi
Fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Sosyal medyayı sallayan çıkış
Son hali görenleri şaşırttı! Bakın nasıl değişti?
Üç bin beğeni almayan plaja giremiyor
Jennifer Lopez Türklere 'abartmayın' dedi!
<p>Olay geçen Cumartesi günü Beyazıt´ta meydana geldi. Yeniçeriler Caddesi´nde bir taksici müşterisi

Tartıştığı Yolcusuna Bıçakla Saldırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Avrupa'nın göbeğinde bir Türk kasabası: Telfs

Zamanın hayatımıza etkisi