İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in düğününe katılmayacak

Habertürk'ün haberine göre, futbolcu İlkay Gündoğan, muhabirlerin "Alman Milli Takımı'ndan arkadaşınız Mesut Özil, manken Amine Gülşe ile 7 Haziran'da evlenecek. Siz düğüne katılacak mısınız?" şeklindeki sorusuna, "Katılamayacağım maalesef. Davetiye geldi ancak haziran ayı başında milli takımda olacağım. Katılamayacağım" sözleriyle cevap verdi.

Şampiyonlar Ligi organizasyonunda ilk maçı Barcelona'ya 3-0 kaybeden Liverpool'un İngiltere'de 4-0 skorla rakibini geçeceği tahmininde bulunan İlkay Gündoğan, kupadaki final favorisini de açıkladı.

"KUPAYI LIVERPOOL ALACAK"

Gündoğan, "Röportajda bana sordular. 'Liverpool 4-0 kazanabilir mi sizce?' diye. Bende tahmin ettim. Belki kimse beklemiyordu, ben de bilmiyordum ama oldu. Benim favorim Liverpool. Kupayı Liverpool alacak" dedi.