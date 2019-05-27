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27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:18 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:25

İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in düğününe katılmayacak

İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in düğününe katılmayacak

İngiltere'nin Manchester City takımında top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, önceki akşam Mustafa Ayata’nın misafiri olarak İstanbul'da gece turuna çıktı. Objektiflere yakalanan futbolcu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Habertürk'ün haberine göre, futbolcu İlkay Gündoğan, muhabirlerin "Alman Milli Takımı'ndan arkadaşınız Mesut Özil, manken Amine Gülşe ile 7 Haziran'da evlenecek. Siz düğüne katılacak mısınız?" şeklindeki sorusuna, "Katılamayacağım maalesef. Davetiye geldi ancak haziran ayı başında milli takımda olacağım. Katılamayacağım" sözleriyle cevap verdi.

Şampiyonlar Ligi organizasyonunda ilk maçı Barcelona'ya 3-0 kaybeden Liverpool'un İngiltere'de 4-0 skorla rakibini geçeceği tahmininde bulunan İlkay Gündoğan, kupadaki final favorisini de açıkladı. 

"KUPAYI LIVERPOOL ALACAK"

Gündoğan, "Röportajda bana sordular. 'Liverpool 4-0 kazanabilir mi sizce?' diye. Bende tahmin ettim. Belki kimse beklemiyordu, ben de bilmiyordum ama oldu. Benim favorim Liverpool. Kupayı Liverpool alacak" dedi.

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