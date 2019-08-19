İlk konserinden 180 bin lira kazanan Reynmen, Berkay ve Gülşen'i solladı

İlk konserini geçtiğimiz günlerde Çeşme'de veren Reynmen, 180 bin liralık kazancıyla Gülşen ve Berkay'ı solladı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:48
Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:48
İlk konserinden 180 bin lira kazanan Reynmen, Berkay ve Gülşen'i solladı

Son çıkardığı Ela şarkısıyla kısa sürede rekor izlenme rakamına ulaşan Reynmen, birçok ünlü sanatçının tepkisiyle karşılaşıp izlenmelerini sahte olduğu iddia edilmişti. Birçok ünlü isimle yaşadığı polemiğin ardından, “Abilerim ablalarım size müjdem var konser vereceğim, albüm de yapacağım” diyerek iddialı bir çıkış yapan Reynmen, ilk konserini Çeşme'de gerçekleştirdi.

Loca fiyatlarının 40 bin liradan satıldığı konserde playback yaptığı için eleştirilen şarkıcının, bir kosnerden kazandığı para da dudak uçuklattı. Verdiği konserden 180 bin lira kazandığı ortaya çıkan Reynmen, 80 bin kazanan Gülşen’i ve 70 bin kazanan Berkay’ı geçerek yeni bir rekora imza attı.

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