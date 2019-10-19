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İlk kez şarkı söyleyecek

İlk kez şarkı söyleyecek

Başrolünde Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu’nun yer aldığı ‘Kurşun’ dizisinde rol alan Berrak Tüzünataç, senaryo gereği ilk kez şarkı söyleyecek.

Pavyon şarkıcısı Gülce karakterini canlandıran oyuncu, rolü için 2 aydır şan dersi alıyor. Tüzünataç “Böyle bir hikaye ve karakteri tecrübe etme fırsatını kaçıracak biri asla değilim! Şan dersleri hayatıma girdi ve sanırım bir daha çıkmayacak. Şarkı söyleme fikri beni hem çok korkutuyor hem de çok heyecanlandırıyor” dedi. 

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