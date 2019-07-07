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  3. İlber Ortaylı'nın paylaştığı fotoğraftaki 'çarpı'lı detay sosyal medyayı yıktı! Cahil midir hocam?

İlber Ortaylı'nın paylaştığı fotoğraftaki 'çarpı'lı detay sosyal medyayı yıktı! Cahil midir hocam?

İlber Ortaylı'nın paylaştığı fotoğraftaki 'çarpı'lı detay sosyal medyayı yıktı! Cahil midir hocam"

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafta askerlik günlerini andı. Ortaylı’nın paylaşımına kısa süre içerisinde yüzlerce yorum ve beğeni geldi.

İlber Ortaylı, askerlik günlerine ait bir fotoğrafı Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Ortaylı’nın fotoğrafında bir arkadaşının yüzünün üzerindeki “x” işaret gözlerden kaçmadı. Bazı takipçileri “X attığınız cahil midir İlber hocam?” gibi yorumlarda bulundu.

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