İlber Ortaylı, Cansu Canan Özgen'e 'Maşallah, şuna bak' sözlerine açıklık getirdi: Güzele maşallah denir

Cansu Canan Özgen’in Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir canlı yayına konuk olarak katılan İlber Ortaylı, yayın kapanmadan önce sözlerinin karşı tarafa gitmediğini zannederek söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü. İlber Ortaylı, sosyal medyada gündem olması üzerine açıklamalarda bulundu. Ortaylı, 'Vallahi ben çok akıllı, güzel ve kendini geliştirmiş buluyorum yayın yaptığım hanım kızı. Hakikaten de maşallah. Güzel olduğu zaten belli. Giyimi, makyajı, duruşu, soru soruşu, konuya hâkimiyeti, Türkçeyi doğru ve güzel kullanışı... Buna tabii ki maşallah denir. Başka ne denir?



'TÜRKİYE'NİN BU KONUDA CİDDİ PROBLEMİ VAR'

Bir iltifatı, bir takdiri, bir maşallahı alıp... Üzerinden #metoo hareketi benzeri bir taciz devşirmek akıl alır gibi değil. #metoo hareketi bu kadar basit mi? Türkiye'nin bu konuda zaten ciddi bir problemi var. Her şey bu kadar basitleştirilmemeli. Biraz Catherine Denuve okusunlar. (Dünyaca ünlü yıldız taciz karşıtı hareketin 'püritenliğe' vardığı, erkeklerin kadınlara iltifat etmekte özgür olması gerektiğini anlatan bir mektup yazmıştı.) Ben bu hanımla kaç zamandır program yapıyorum. Gerçekten iyi. Kendini geliştirdi, TV dünyasında Türkçesi en iyi olanlardan. Okuyor, soruyor, saçmalamıyor.

'TACİZ LAFLARI TÜREMİŞ'

Giyimi, kuşamı, makyajı, duruşu, eli yüzü güzel. Ben ona her zaman 'maşallah' derim. Gerçekten aptallar! Taciz lafları türemiş. Olacak iş değil. Onların anladığı türden maşallah değil bu... Türkiye'de sosyal medya Agora. Herkes konuşuyor, fazla gürültü var.' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cansu Canan Özgen ve İlber Ortaylı’nın yaptığı canlı yayının sonunda Özgen: “Hocam teşekkür ederim, sağlık sıhhat diliyorum, görüşmek üzere” dedi. Ortaylı ise Özgen’e “Sağ ol” yanıtını verdi. Ardından yayının sona erdiğini düşünen Ortaylı: “Maşallah şuna bak” deyince sosyal medyanın diline düşmüştü.