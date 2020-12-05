İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında? İlayda Çevik Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda!

Fox Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosunda yer alacak. Hande Erçel ve Kerem Bursin'in başrollerinde yer aldığı dizi izleyenler tarafından yakından takip ediliyor. İlayda Çevik, oyunculuk kariyerine Karagül dizisinde Maya karakterine can vermiştir. Sen Çal Kapımı'da Balca karakteriyle ekrana merhaba diyecek olan İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında?

İLAYDA ÇEVİK SEN ÇAL KAPIMI'NIN OYUNCU KADROSUNDA!

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, fenomen dizi Sen Çal Kapımı'ya sürpriz bir isim geliyor. Başarılı oyuncu İlayda Çevik sevilen dizide Balca karakterini canlandıracak.

İLAYDA ÇEVİK KİMDİR?

İlayda Çevik, 22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ve Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunda oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında rol aldığı Karagül dizisinde canlandırdığı Maya karakteri ile yaşamıştır.

Şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Bahar karakterine hayat veren İlayda Çevik, 1.72 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

İlayda Çevik'in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Gel Dese Aşk (Bahar) (TV Dizisi)

2018 – Sen Anlat Karadeniz (Berrak) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Yıldız) (TV Dizisi)

2015 – Bir Cenaze (Kısa Film)

2015 – Kızım İçin (Ayça) (Sinema Filmi)

2013 – Karagül (Maya) (TV Dizisi)