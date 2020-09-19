İlayda Akdoğan ve İranlı sevgilisi Roham Kabir'in yolları aylar sonra ayrıldı

İlayda Akdoğan, basketbolcu aşkı Roham Kabir’i görmek için şubatta İran’a gitmiş, corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alınca Tahran’da mahsur kalmıştı. Haziranda birlikte Türkiye’ye gelmişler, Antalya’dan Kapadokya’ya kadar gezmedikleri yer bırakmamışlardı.

YOLLAR AYRILDI

En son geçen hafta Çeşme’de tatil yapan sevgililerin yolları dün ayrıldı. İlayda Akdoğan, Roham Kabir’i memleketi İran’a uğurladı. “Aylarca her gün yan yanaydık. Ayrılık zor. Umarım çok uzun sürmez” dedi.