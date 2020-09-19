19 Eylül 2020 Cumartesi 11:16 | Son Güncelleme:
İlayda Akdoğan ve İranlı sevgilisi Roham Kabir'in yolları aylar sonra ayrıldı
Koronavirüs ilk patladığı anlarda İran'da sevgilisiyle mahsur kalan, haziran ayından beri de İranlı sevgilisiyle Türkiye'de olan oyuncu İlayda Akdoğan Roham Kabir'i memleketi İran'a uğurladı.
İlayda Akdoğan, basketbolcu aşkı Roham Kabir’i görmek için şubatta İran’a gitmiş, corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alınca Tahran’da mahsur kalmıştı. Haziranda birlikte Türkiye’ye gelmişler, Antalya’dan Kapadokya’ya kadar gezmedikleri yer bırakmamışlardı.
YOLLAR AYRILDI
En son geçen hafta Çeşme’de tatil yapan sevgililerin yolları dün ayrıldı. İlayda Akdoğan, Roham Kabir’i memleketi İran’a uğurladı. “Aylarca her gün yan yanaydık. Ayrılık zor. Umarım çok uzun sürmez” dedi.