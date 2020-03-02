İlayda Akdoğan, sevgilisini görmeye gittiği İran'da koronavirüs sebebiyle mahsur kaldı!

"Masallardan Geriye Kalan" adlı filmdeki rolüyle de dikkatleri üzerine çeken İlayda Akdoğan, İran'da mahsur kaldı… 21 yaşındaki güzel oyuncu, bir yıldır aşk yaşadığı İranlı basketbolcu Roham Kabir'i görmek için geçtiğimiz günlerde soluğu Tahran'da aldı.

BÜYÜK PANİK YAŞADI

Takvim'in haberine göre İlayda Akdoğan, uçaktan indikten kısa bir süre sonra ülkede Coronavirüs vakaları ortaya çıktı. Peşinden ölüm haberleri de gelince, güzel oyuncu paniğe kapıldı. Akdoğan, hemen uçağa binip Türkiye'ye gelmeye çalıştı ancak karşılıklı uçak seferleri iptal edilince İran'da mahsur kaldı.

KEYFİMDEN MI BURADAYIM!

Binlerce insan gibi ölümcül hastalığa yakalanmamak için sevgilisinin evinden çıkmayan İlayda Akdoğan, vakit geçirmek için Farsça öğrenmeye başladı. Oyuncu, İranlı sevgilisinin evinden paylaştığı karelere de "Karantinadayız" notunu düştü. Güzel oyuncu, bir hayranının "Kalkıp ülkene gitsene. Deli misin ya. Her gün daha kötü olacak" şeklindeki mesajını ise şöyle yanıtladı: "Ben de günlerdir keyfimden buradayım zaten. Sabır sabır yaa sabır."

Genç oyuncu, bir süre daha İranlı aşkı Kabir'in evinde kalmak zorunda... Akdoğan, Tahran'daki vaktini Farsça öğrenerek harcıyor.