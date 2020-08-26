İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan şaşırttı: Plakaya göre isim seçeceğiz!

Sanatçı Alişan ile yakın arkadaşı Demet Akalın, önceki akşam Ulus'taki bir restoranda yemek yedi. Habertürk'ün haberine göre; Okan Kurt'un da eşlik ettiği yemek, 3 saat sürdü. İkinci kez baba olmak için gün sayan ve çocuğunun kız olduğunu geçtiğimiz günlerde öğrenen Alişan, şunları söyledi: "Bu aralar kızımız için isim düşünüyoruz. Plakaya göre isim seçeceğiz. A ve B plakamız var ama seri bozulacak gibi duruyor."

Geçtiğimiz aylarda trafik kazası yaparak ölümden dönen Alişan, "Sipariş verdiğimiz arabalar kısmet olursa Eylül'de gelecek" şeklinde konuştu.

Öte yandan mekan çıkışında muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Akalın, kızı Hira'yı devlet okuluna göndermesi hakkında açıklama yaptı. Popçu, "Zaten söyleyeceğimi söyledim, daha ne diyeyim?" diyerek durumu bir kez daha onayladı.