26 Kasım 2020 Perşembe 17:57 | Son Güncelleme:
İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar'ın yeni imajı şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı
İkinci Bahar dizisinde Cennet karakterine hayat veren ve bu karakter ile hafızalara kazınan Devin Özgür Çınar son haliyle herkesi şaşırttı. Oyuncu Devin Özgür Çınar, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Bir mücevher mağazasına giren Çınar, uzun süre yeni ürünleri inceledi.
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Devin Özgür Çınar önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir mücevher mağazasına giren Çınar, uzun süre yeni ürünleri inceledi.
İkinci Bahar’ın Cennet’i olarak hafızalara kazınan Devin Özgür Çınar'ın yeni imajı şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun saçlarını kısacık kestirip imaj değişikliğine gittiği dikkatlerden kaçmadı.
Çınar'ı gören hayranları ünlü oyuncuyu tanımakta güçlük çekti. İmaj değişikliğine giden Devin'in bu hali ilgi odağı oldu.