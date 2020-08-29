İki yıldır emek veriyordu... Serenay Sarıkaya'yı üzen gelişme!

Arabesk müziğinin fenomen sanatçısı Bergen’in hayatının anlatılacağı proje, koronavirüs tamamen bittikten sonra başlayacak. Yapım, Adana, İstanbul ve Ankara’da çekileceği için böyle bir karar alındığı ortaya çıktı.

KAMPA GİRMİŞTİ...

Serenay Sarıkaya, henüz 30 yaşındayken eşi Halis Serbes tarafından öldürülen Bergen’i canlandırmak üzere kampa da girmişti. Sarıkaya beyazperdede hayat vermeye hazırlandığı arabesk müziğin bir dönemine damga vurmuş isimlerinden Bergen’in ailesiyle tanışacağını söyledi.

AİLESİYLE TANIŞACAKTI

Sarıkaya filmle ilgili yaptığı açıklamada “Tam 1.5 yıldır bu role çalışıyorum. Bergen şarkılarını ezberledim. Şan hocamla parçaların duygusunu çalışıyoruz. Bergen ile ilgili yazılan her şeyi okudum. Şimdi ailesiyle tanışacağım. Yaşadığı yerleri ziyaret edeceğim” demişti. (Milliyet)