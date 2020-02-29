İki İyi Çocuk filmi nerede çekildi? İki İyi Çocuk konusu ne, oyuncuları kimler?

29 Şubat Cumartesi günü Kanal D’de televizyonda ilk kez yayınlanan İki İyi Çocuk filmi konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. “İki İyi Çocuk filmi nerede çekildi?” sorusu da ekran başındakiler tarafından merak edip aratılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu, Kazım Karakadıoğlu, Sevcan Yaşar, Murat Serezli ve Hamdi Alkan gibi isimler yer alırken yönetmen koltuğunda Mehmet Demir Yılmaz oturuyor. İşte İki İyi Çocuk filmi konusu ve oyuncuları…

İKİ İYİ ÇOCUK FİLMİ KONUSU NE?

İki İyi Çocuk, zihinsel yetersizlik yaşayan bir genç ile arasında özel bir bağ kuran bir polisin hikayesini anlatıyor. Ercan, zihinsel yetersizliği olan bir gençtir. Çocukken babasını trafik kazasında kaybeden Ercan, annesi ile birlikte Antakya’da kaçar. Genç adam acı dolu dünyasında kurduğu hayale sarılarak mutlu olmayı başarır. Hayal dünyasında başarılı bir polis olduğunu düşünen Ercan tüm şehrin kendisine saygı duyduğuna ve herkes tarafından sevildiğine inanır. Onun bu hayali şehre atanan yeni baş komiser Serdar ile arasında çok özel bir bağ kurmasına yol açar. Serdar, Ercan’a tam anlamıyla kol kanat gerer ve ona kardeşiymiş gibi davranır. Fakat Ercan bir kaçakçılık planına dahil edilince işler karışır. Serdar, Ercan’ın tehlikelerden kurtarmaya çalışırken bir yandan da kalbini çalan Defne’nin peşinden koşar.

İKİ İYİ ÇOCUK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini Sarp Levendoğlu ve Kazım Karakadıoğlu’nun paylaştığı İki İyi Çocuk filmi çekimleri Hatay’da gerçekleştirilmiştir. Hatay Antakya’da yaşayan zihinsel engelli Ercan’ın öyküsünü anlatan filmin çekimleri 5 hafta sürmüştür.

İKİ İYİ ÇOCUK OYUNCULARI

İki İyi Çocuk filmi oyuncu kadrosunda, Sarp Levendoğlu, Kazım Karakadıoğlu, Sevcan Yaşar, Murat Serezli, Devrim Akın, Bülent Yıldıran, Hamdi Alkan, Günay Karacaoğlu, Mehmet Ulusoy, Hakan Güven, Şeyda Terzioğlu ve Mesut Kurt yer alıyor.