İki gün için neyin paniği?

Türkiye’deki 30 Büyükşehir ile Zonguldak için verilen iki günlük sokağa çıkma yasağı duyurusunun ardından vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere akın etti. Sosyal mesafe dikkate alınmadan dip dibe oluşturulan kuyruklar, internette tepki çekerken ünlü isimler de bu görüntüleri eleştirdi.

ALMEDA ABAZİ: Kimse açlıktan ölmez iki günde. Ya Afrika’daki çocuklar ne yapsın! Bir aydır karantinadayız. O kadar dikkat ettik. Değdi mi şimdi iki gün için yaptığınız şey?

ASLIHAN GÜRBÜZ: 2 gün için neyin paniği? 2 gün için neyin stoğu? Hiç mi kendinden daha kötü durumda olan insanları düşünmez insan? Hiç mi evde ne varsa onunla yetinmez insan? Cahil, bencil ve yetersizsiniz!

İREM DERİCİ: Evinizde bir çöp yok mu koyacak? Nedir bu saatte bu seromoni. Koruyalım derken iyice yayacaksınız bu mereti, ağız ağıza kuyruklarda. Bir şeyi de abartmayın be!



BENGÜ: Ne yapıyorsunuz ya? Bulaşması önlenecek derken siz dip dibe?

