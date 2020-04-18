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  3. 'İki Gözüm Ahmet' filmi için tedbir kararı istinaftan döndü

'İki Gözüm Ahmet' filmi için tedbir kararı istinaftan döndü

'İki Gözüm Ahmet' filmi için tedbir kararı istinaftan döndü

Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan “İki Gözüm Ahmet” filminin gösterimi mahkeme kararıyla engellenmişti.

7 Şubat’ta vizyona girmesi beklenen filmle ilgili Kaya’nın varisleri eşi Gülten Kaya ve iki kızının talebi üzerine mahkeme tarafından “İhtiyati Tedbir” kararı alınmıştı. Bir üst mahkemeye taşınan dava iki ay sonra sonuçlandı. Mahkeme yapım şirketi X Yapım’ın itirazını haklı bularak tedbir kararını kaldırdı. Film önümüzdeki aylarda vizyona girecek. 


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