Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5652
  • 6,2226
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. İhanet gecesi! Evli futbolcu Ömer Şişmanoğlu, sarışın bir kadınla yakalandı

İhanet gecesi! Evli futbolcu Ömer Şişmanoğlu, sarışın bir kadınla yakalandı

İhanet gecesi! Evli futbolcu Ömer Şişmanoğlu, sarışın bir kadınla yakalandı

Evli ve bir çocuk babası olan ünlü futbolcu Ömer Şişmanoğlu, önceki gece sarışın bir kadınla el ele yakalandı.

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Ömer Şişmanoğlu, önceki gece Oligark'ta sarışın bir kadınla eğlendi. Alman model Nicole La Rive ile evli olan, bir çocuk babası Şişmanoğlu; eşiyle evini ayırdıktan sonra İstanbul gecelerine hızlı döndü. İsmi bilinmeyen sevgilisiyle geç saatlere kadar eğlenen futbolcu, gazetecileri görünce yasak aşkının elini bıraktı.

KARELERİN SİLİNMESİNİ İSTEDİ

Arkadaş grubundaki bir kadına sarılan Şişmanoğlu, "Yanımdaki kişi ablam olur" dedi. Ünlü futbolcu, daha sonra gazetecilerden fotoğrafları silmelerini istedi. Almanya'da yaşayan ve tatil için İstanbul'a gelen Şişmanoğlu, gece kulübünden yasak aşkıyla el ele çıktı.

(Kaynak: sabah.com.tr)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mustafa Sandal sarışın bir güzelle yakalandı
Murat Dalkılıç aşka geldi
Ünlü futbolcunun ihanet gecesi
Reynmen sözünü tuttu
ABD'li şarkıcı Miley Cyrus ve Liam Hemsworth boşandı
<p>Bursa´nın İznik ve Orhangazi ilçelerine kıyısı bulunan İznik Gölü´nün rengiyle görenleri büyüledi

İznik Gölü turkuaz rengiyle görenleri büyüledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın dört bir yanından Kurban Bayramı kareleri!

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor... Gramı 400 lira