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  3. İdo Tatlıses'ten 'Yasemin Şefkatli hamile mi?' sorusuna sert cevap!

İdo Tatlıses'ten 'Yasemin Şefkatli hamile mi?' sorusuna sert cevap!

İdo Tatlıses'ten 'Yasemin Şefkatli hamile mi"' sorusuna sert cevap!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti birliktelikleriyle konuşuluyordu. İdo Tatlıses sevgilisi Yasemin Şefkatli için konuşulan ‘hamile mi?’ sorusuna açıklık getirdi.

İdo Tatlıses, geçtiğimiz gün sevgilisi Yasemin Şefkatli ile birlikte İstinyePark'da görüntülendi.
Son günlerde Yasemin Şefkatli'nin hamilelik haberleri hakkında çok net konuşan İdo Tatlıses, "lütfen böyle bir şey nasıl olabilir. Biz daha henüz sevgiliyiz. Bizim ailelerimiz var. .Yani bu tarz haberleri yaparken lütfen biraz düşünelim. Bizler cahil insanlar değiliz. Böyle bir durumun olması söz konusu dahi değil " açıklamasıyla çıkan haberlere de son noktayı koymuş oldu.

 

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