İdo Tatlıses'ten sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye romantik doğum günü kutlaması

İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2017’de Yasemin Şefkatli ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini Temmuz 2018’de sonlandıran çift, 3 ay sonra yeniden barışmışlardı. Geçtiğimiz yaz ise İdo, sevgilisine 100 bin TL değerinde tektaş hediye etmişti.

Dün de Yasemin Şefkatli’nin doğum günüydü. İdo Tatlıses, 24 yaşına basan sevgilisi için duygularını sosyal medya hesabında dile getirdi.

'SANA MİNNETTARIM'

“Beraber 1 yaşını daha bitirdik. Seninle geçen her güne, bana kattıklarına, hissettirdiklerine ve o güzel kirpiklerini benden esirgemediğin için teşekkür ederim. Bana 1 yıl daha katlandığın için sana minnettarım. Çok neşeli ve sağlıklı uzun yıllar geçirelim. Dodin seni seviyor.”

Yasemin Şefkatli'den de İdo'ya yanıt gecikmedi. Şefkatli sevgilisinin romantik sözlerine “En güzel hediye senin varlığın” karşılığını verdi.