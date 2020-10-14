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  • İdo Tatlıses'le evlenmeye hazırlanan Yasemin Şefkatli tektaşını sakladı: Nazar değecek, çekmeyin!
14 Ekim 2020 Çarşamba 10:59 | Son Güncelleme:

İdo Tatlıses'le evlenmeye hazırlanan Yasemin Şefkatli tektaşını sakladı: Nazar değecek, çekmeyin!

İdo Tatlıses'le evlenmeye hazırlanan Yasemin Şefkatli tektaşını sakladı: Nazar değecek, çekmeyin!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'le evlilik kararı alan Yasemin Şefkatli, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

Parmağındaki tektaş yüzüğü saklayan Yasemin Şefkatli, muhabirlere “Çekmeyin, nazar değecek” dedi. Şefkatli, “Düğün ne zaman, evlilik tarihi belli mi” sorusuna ise “Yakında bir sürprizimiz olacak” yanıtını verdi.

Şefkatli ardından elindeki yüzüğü arkasına saklayarak yoluna devam etti.

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