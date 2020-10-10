İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli kimdir? Yasemin Şefkatli kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı öğrenildi. Mankenlik ve modellik yapan Yasemin Şefkatli güzelliği ile dikkat çekiyor. Yasemin Şefkatli daha önce evlilik sorularına net bir yanıt vermemişti.

İDO TATLISES İLE YASEMİN ŞEFKATLİ EVLENİYOR

3 yıldır birliktelik yaşayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin evlenmeye karar verdikleri öğrenildi.

Kısa bir süre sonra nikah masasına oturması beklenen çiftin kız isteme hazırlıklarına başladığı kaydedilirken, nikah kararında ailelerin etkili olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz eylül ayında kameralara yansıyan Yasemin Şefkatli, kendisine sorulan evlilik sorularına "İkimiz de daha çok genciz. Şu an her şey güzel gidiyor" cevabını vermişti.

İDO TATLISES'İN SEVGİLİSİ YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?

1992 yılında dünyaya gelen Yasemin Şefkatli İstanbul doğumludur. Yaşantısını İstanbul Beşiktaş'ta sürdürmektedir. 2017 yılının Ağustos ayından bu yana İdo Tatlıses ile birliktelikleri sürmektedir. İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunudur.

Yasemin Şefkatli mankenlik ve modellik yapmaktadır.

İDO TATLISES KİMDİR?

İbrahim Ttalıses'in kendisiyle aynı isme sahip olan oğlu, “İbrahim ve Derya’nın oğlu” kısaltmasından, İdo adını almıştır. Berklee College of Music’in Arrange and Producer bölümünde sertifika eğitimi almıştır.

İdo Tatlıses, Tatlıses TV’de çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2013 yılında DJ’lik ve Tatlıses Kebap’ın işletmesini yapmaya başlamıştır. 2014 yılının Haziran ayında “Sonsuz Teşekkürler” adlı ilk teklisini çıkarmıştır. Teklisinden “Sonsuz Teşekkürler” adlı şarkısına klip çekmiştir. 2014 yılının Kasım ayında “Satır Satır” adlı ikinci teklisini çıkarmıştır. Teklisinden “Satır Satır” adlı şarkısına klip çekmiştir. 2015 yılının Mart ayında “Kaç Kere” adlı üçünü teklisini çıkarmıştır. Teklisinden “Kaç Kere” ve “Aşk Bunun Adı” şarkılarına klip çekmiştir.