İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli borçları karşısında şaşkına döndü

Bir arkadaşıyla birlikte Teşvikiye Caddesi'nde objektiflere yansıyan Yasemin Şefkatli, yol kenarındaki otoparka aracını çektikten sonra görevlinin 'Hanımefendi otoparka geçmişten kalan borçlarınız var" ikazıyla şoke oldu.

Snob Magazin'in haberine göre; Geçmiş dönem borcuyla birlikte görevliye 120 lira ödeyip 'Sizden şimdi borcu yoktur belgesi isteyeceğim' diyerek şaka yapan Yasemin Şefkatli, nişanlısı İdo Tatlıses ile 20 Aralık tarihinde yapılması planlanan düğünleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Önceliğin insan sağlığı olduğunu söyleyen Şefkatli, henüz düğün tarihinin netleşmediğini belirtip "Şu an nikah tarihimiz belli değil. Sağlığımız düğünden daha önemli. Önce sağlık sonra düğün" diye konuştu.

Yasemin Şefkatli, 9 yıl aradan sonra 'İbo Show' ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'i ilgiyle izlediğini de ifade edip, "Tabii ki İbo Show'u takip ediyorum. Her hafta gözümüzü ayırmadan izliyoruz" ifadelerini kullandı.