İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna'dan gelini Yasemin Şefkatli'ye hediye

Derya Tuna önceki gün bir arkadaşı ile Vadistanbul’daydı. İbrahim Tatlıses’ten olan oğlu İdo ve evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Yasemin Şefkatli için alışverişe geldiğini söyledi.

Derya Tuna, “Gençlere yılbaşı için hediye almak istiyorum” dedi. Gün boyunca mağazaları dolaştı.

Öte yandan İdo Tatlıses ile nişanlısı Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi merak ediliyor. Yasemin Şefkatli, henüz düğün tarihinin belli olmadığını söyledi.