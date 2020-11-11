İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkayli ne zaman evleniyor? İşte ilk açıklama

İdo Tatlıses ve nişanlısı Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün yakın arkadaşlarının doğum günlerini kutlamak için Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Tatlıses, "Öncelikle kameralar önünde Yasemin'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en çok korktuğum olay tuzlu kahveydi ama o ballı kahve yaptı" dedi.

'BİR AN ÖNCE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ'

28 yaşındaki şarkıcı, "Düğün konusuna gelirsek ülkemizdeki corona olaylarının bir an önce geçmesini bekliyoruz. Çünkü düğünsüz damat olmaz" diyerek, muhabirlere cevap verdi.

