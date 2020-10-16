İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evlilik yolunda!

2017 yılından bu yana birlikteliklerini sürdüren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı. Aile arasında yapılan törenle parmaklarına yüzük takılan çiftin evlilik yolundaki ilk adımları atıldı. Mankenlik ve modellik yapan Yasemin Şefkatli İstanbul’da yaşantısını sürdürmektedir.



İdo Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlarına ait fotoğrafı yayınlandı. Tatlıses paylaşımına “Aldık gitti” açıklamasını yazdı.

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yasemin Şefkatli 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 28 yaşında olan Şefkatli yaşantısını İstanbul Beşiktaş'ta sürdürmektedir. 2017 yılının ağustos ayından bu yana İdo Tatlıses ile birliktelikleri sürdüren Şefkatli İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunudur. Yasemin Şefkatli mankenlik ve modellik yapmaktadır.