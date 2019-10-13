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  3. İdil Fırat'ın eşi Mert Fırat'tan çocuk açıklaması

İdil Fırat'ın eşi Mert Fırat'tan çocuk açıklaması

İdil Fırat'ın eşi Mert Fırat'tan çocuk açıklaması

Ünlü oyuncu Mert Fırat, önceki gün katıldığı bir panelde samimi açıklamalarda bulundu. Fırat, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

Katıldığı panel sonrası soruları yanıtlayan Mert Fırat, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Fırat, "Evlilikten korkan bir insandım, ama özellikte son iki yılda hayatım çok değişti. Şimdi 'iyi ki hayat arkadaşımı bulmuşum da birlikteyiz' diyorum" dedi.

'EVDE İDİL'İN SÖZÜ GEÇİYOR'

Evlerinde cinsiyet eşitliğinin olduğunu ifade eden oyuncu, "Aslında evde İdil'in sözü geçiyor ama bunun da fayda olduğunu düşünenlerdenim" dedi. Öte yandan evliliklerinin üzerinden 14 ay geçtiğini söyleyen oyuncu, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bu konuda planlı ilerleyen bir çift değiliz. Özel bir çabamız yok ama ikimiz de eşit orantıda istiyoruz. Şu an böyle bir şey de yok doğrusu" yanıtını verdi.

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