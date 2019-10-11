İdil Fırat’ın babası Önder Fırat ne iş yapıyor, kimdir? İdil Fırat Mert Fırat kimdir, kaç yaşında?

İdil Fırat Mert Fırat kimdir, kaç yaşında sorusu araştırılıyor. İdil Fırat’ın babası Önder Fırat kimdir, ne iş yapıyor? Posta’nın haberine göre iş insanı Önder Fırat, oyuncu Mert Fırat’la apar topar evlilik kararı alan kızı İdil’e resti çekti: Düğününe gelmiyorum. Kına törenine taht ile gelerek adından söz ettiren İdil Fırat, oyuncu Mert Fırat ile bu akşam Çeşme Alaçatı'da evlendi. İdil Fırat ‘Tuvanam 46’ tasarımı gelinlik giydi.

İDİL FIRAT VE MERT FIRAT EVLENDİ

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat ve İdil Fırat, dün akşam nikah masasına oturdu. Nikah töreni öncesi gazetecilere mutluluk pozu veren ikili, sorulan soruları yanıtladı. Çok heyecanlı oldukları gözlenen çift, ‘’Sevdiğimiz dostlarımız sağ olsunlar buradalar’’ dedi. Çeşme Alaçatı’da düzenlenen düğünden ilk görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Özellikle Mert Fırat ve İdil Fırat’ın ilk dansı çok konuşuldu.

ÖNDER FIRAT İDİL FIRAT ARASINDA NE OLDU?

Posta’nın haberine göre iş insanı Önder Fırat, oyuncu Mert Fırat’la apar topar evlilik kararı alan kızı İdil’e resti çekti: Düğününe gelmiyorum.

Kına törenine taht ile gelerek adından söz ettiren İdil Fırat, oyuncu Mert Fırat ile bu akşam Çeşme Alaçatı'da evleniyor. Ancak gecenin olayı, baba Önder Fırat'ın düğüne katılmayacak olması. Çünkü baba Fırat, kızına çok öfkeli.

Evlilik kararının hızlı alındığına inanan işadamı, kızına rest çekip "Düğüne katılmayacağım" dedi. Fırat, nişan törenine de katılmamıştı. Bu arada Sezen Aksu ve bazı dostları, Önder Fırat'ı kararından vazgeçirmek için devreye girdi.

İDİL FIRAT KİMDİR?

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Önder Fırat'ın kızı olan İdil Fırat, 1988 yılında dünyaya geldi. George Washington DC Üniversitesi'nde uluslararası politika bölümü okuduktan sonra London School Of Economics Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yüksek lisansını yaptı. Dört Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönüş yapan İdil Fırat, 2015 yılından bu güne dek özel bir firmanın kurucu ortaklarından birisi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Öztürk ile aşk yaşayamıştı. Annesini ve kardeşi Can Fırat'la tanıştırdığı Engin Öztürk ile evlenmesi beklenen İdil Fırat, sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı.

ÖNDER FIRAT KİMDİR?

İş adamı, sanayici ve inşaat mühendisi. 1957’de Malatya’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden mezun oldu. California, Pleasant Hill’deki John F. Kennedy Üniversitesi’nde master yaptı. Önder Fırat, ilk kez Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminde asil üye olarak yer aldı.

MERT FIRAT KİMDİR?

10 Ocak 1981 yılında, Ankara’da dünyaya gelen Mert Fırat'ın tam ismi Şahabettin Mert Fırat'tır. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Fırat aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezunudur. Aslen kökleri Arap ve Çerkezlere dayanmaktadır.

Bizim Evin Halleri adlı diziyle ilk kez kamera karşısına geçmiştir. Yersiz Yurtsuz dizisinde oynadığı "Mühendis Hüseyin" karakteriyle tanınmıştır.

Binbir Gece dizisi ile ekranların sevilen oyuncularından biri olmuştur. Dizide Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Tardu Flordun ve Ceyda Düvenci gibi isimlerle beraber rol almıştır.

Daha sonraki büyük projesi, başrollerinde Nejat İşler, Aslı Tandoğan, Olgun Şimşek ve sonrasında katılan Engin Altan Düzyatan gibi isimlerin rol aldığı Kapalıçarşı dizisi olmuştur. İntikam dizisinde Beren Saat ile beraber rol almıştır.

Oyun Atölyesinin oyuncusu olan Mert Fırat, Fırat, Palyaço Prens, Şeyh Bedrettin ve Atları da Vururlar adlı tiyatro oyunlarında da rol almıştır.

İlk sinema filmi deneyimini 'Soyağacı' adlı filmde rol alarak yaşamıştır. 2010 yılında Atlı Karınca ve Başka Dilde Aşk filmlerinin senaristliğini yaparak, iki filminde başrolünde oynamıştır.

Ankara Uluslararası Film Festivali ve Sadri Alışık ödüllerinde 'en iyi erkek oyuncu' seçilmiştir. Sağır ve dilsiz bir genci canlandırdığı 'Başka Dilde Aşk' filmi ile beraber bu ödüle layık görülmüştür.

Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı 'Kelebeğin Rüyası' adlı sinema filminde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte iki genç şairin hayatını canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Ufak Tefek Cinayetler (2017-devam ediyor) – Serhan Aksak

Yol Ayrımı (2017)

“Aşk ve Gurur” (2017) – Kenan

Serçe Sarayı (2015) – Kadir

Gece (2014) – Yusuf

Bir Varmış Bir Yokmuş (2015) – Ozan

The Water Diviner (2014) – Ordu Görevlisi

Erkek Tarafı Testosteron (2013) – Tankut

İntikam (2013-2014) – Emre Arsoy

Kelebeğin Rüyası (2013) – Rüştü Onur

Unutma Beni İstanbul (2011)

Devrimden Sonra (2011) – Köylü Genç

Dedemin İnsanları (2011) – Hasan

Bir Ömür Yetmez (2011) – Ali Akyol

Beni Unutma (2011) – Sinan

Atlıkarınca (2010) – Erdem

Kapalıçarşı (2009-2010) – Arda Güler

Başka Dilde Aşk (2009) – Onur

Yersiz Yurtsuz (2007) – Hüseyin

Hayattan Korkma (2007) – Engin

İşte Benim (2006) – Ali

Binbir Gece (2006-2008) – Burak İnceoğlu

Bizim Evin Halleri (2000) – Bora