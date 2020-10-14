İddialar doğru çıktı: Didem Soydan ve Burak Deniz aşkı belgelendi

Didem Soydan ve Burak Deniz’in aşk yaşadığı iddiaları uzun süredir konuşuluyordu. Ünlü model, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık hayatında biri olduğunun sinyalini veriyordu. Geçtiğimiz akşam bir programa konuk olan Burak Deniz, çekim sonrası soluğu Didem Soydan'ın evinde aldı. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan çift, sabah evden birlikte çıktı.

İkili daha sonra da Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi. Çift, o sıralarda 'Magazin Burada' ekibinin kameralarına yansıdı.

Burak Deniz kampta arkadaşıyla birlikte bir fotoğraf paylaşmıştı. Soydan da aynı kişiyle aynı yerde fotoğraf atınca kampa birlikte gittikleri düşünülmüştü.