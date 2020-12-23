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  • İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ büyüdü! Genç kızı görenler inanamadı
23 Aralık 2020 Çarşamba 14:54 | Son Güncelleme:

İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ büyüdü! Genç kızı görenler inanamadı

İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ büyüdü! Genç kızı görenler inanamadı

2002 yılında Kemal Başbuğ ile evlenen oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın bu evliliğinden Zeynep Lal adını verdiği kızı dünyaya geldi. Çocuğunu magazinden uzakta büyütmeye gayret eden İclal Aydın'ın minik kızı büyüdü genç kız oldu. 18 yaşında olan Zeynep Lal'in son halini gören 'Annesine benziyor' yorumlarında bulundu.

Başarılı oyuncu ve yazar İclal Aydın, 2002 yılında ikinci evliliği olan Kemal Başbuğ ile dünayevine girmişti. Ünlü çiftin bu evliğinden Zeynep Lal adını verdikleri kızı dünyaya geldi. Tamamen gözlerden uzak büyüyen Zeynep Lal büyüdü, genç kız oldu.

İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın’ın kızının son hali hayrete düşürürken ‘Güzelliğini annesinden almış’ yorumları yapıldı.

İclal Aydın verdiği bir röportajda kızının ismiyle ilgili şunları söylemişti: Kızım da benim bir parçam ve ona ismimden de bir parça verdim.

İşte İclal Aydın'ın kız Zeynep Lal'in sosyal medya paylaşımlarından bazılar:

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