İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ büyüdü! Genç kızı görenler inanamadı

Başarılı oyuncu ve yazar İclal Aydın, 2002 yılında ikinci evliliği olan Kemal Başbuğ ile dünayevine girmişti. Ünlü çiftin bu evliğinden Zeynep Lal adını verdikleri kızı dünyaya geldi. Tamamen gözlerden uzak büyüyen Zeynep Lal büyüdü, genç kız oldu.



İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın’ın kızının son hali hayrete düşürürken ‘Güzelliğini annesinden almış’ yorumları yapıldı.

İclal Aydın verdiği bir röportajda kızının ismiyle ilgili şunları söylemişti: Kızım da benim bir parçam ve ona ismimden de bir parça verdim.

İşte İclal Aydın'ın kız Zeynep Lal'in sosyal medya paylaşımlarından bazılar: