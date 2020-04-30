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İclal Aydın'ın acı kaybı

İclal Aydın'ın acı kaybı

Oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın acı günü... İclal Aydın, anneannesi Sabire Çoker'i kaybetti.

Annesi Yücel Aydın ve anneannesinin fotoğrafını Instagram’da paylaşan İclal Aydın, o karenin altına duygu yüklü satırlar yazdı:

“Bir anne kızın son fotoğrafı bu. Her şeyi unutan annemin, annesini hatırladığı son gün. Anneannemizi birkaç gün önce kaybettik. Artık hiçbir şeyin farkında olmayan çocuk annem o geceden beri belki bunu hissettiğinden, belki bizim bilemediğimiz anne-evlat bağının gücünden hiç uyumuyor. Anneannem şimdi Ihlara’da kendi annesinin yanında yatıyor. Ihlara Vadisi kızı Sabire’yi yeniden göğsüne aldı.”


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