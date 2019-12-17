Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8552
  • 6,5264
  • 277.883
  • 111673
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. İbrahim Toraman'ın eski eşi Eylem Yıldız ile Ayşe Tufan yine uzlaşmadı

İbrahim Toraman'ın eski eşi Eylem Yıldız ile Ayşe Tufan yine uzlaşmadı

İbrahim Toraman'ın eski eşi Eylem Yıldız ile Ayşe Tufan yine uzlaşmadı

Futbolcu İbrahim Toraman’ın eski eşi Eylem Yıldız, herkesin içinde hakaret ettiği arkadaşı Ayşe Tufan ile mahkemelik olmuştu. Tufan, mahkemenin ‘Yıldız ile uzlaşın’ teklifini yine reddetti.

Avukat Eylem Yıldız, oğlu Ali Erim'in babası İbrahim Toraman'dan boşanma sürecinde, arkadaşı Ayşe Tufan ile gerginlik yaşamıştı. Tufan, arkadaşı Yıldız'a, kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla dava açmıştı. Yıldız, 8 bin lira para cezası almıştı.

“KATİYEN ONUNLA UZLAŞMAM”

Yıldız karara itiraz edince, dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İncelenen dosya, tarafların uzlaşmadığı belirtilerek yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Ayşe Tufan, "Katiyen onunla uzlaşmam" dedi. Böylece bir kez daha ikili arasında uzlaşma sağlanamadı.

“KOCALARINIZA SAHİP ÇIKIN”

Eylem Yıldız, 2014'te evlendiği İbrahim Toraman'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmıştı. Geçtiğimiz yıl adliyede görevli olan arkadaşı Ayşe Tufan'ın yanına giden Yıldız, herkesin içinde "Bu kadına güvenmeyin, kocalarınıza sahip çıkın" diye bağırmıştı.


İlk kare geldi! İşte Denizhan bebek
Beren Saat'ten 'Atiye' itirafı
Tülin Şahin: Kırk günlükken ölümden dönmüşüm
Simge Sağın: Sahteme dikkat edin
Burak Özçivit'in kardeşinden üzen haber
<p>Skandal olayın ardından Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak yaptığı açıklamada

Buz Hokeyinde İstiklal Marşı Krizi! Bağırarak Tamamladılar...

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Hayvanların komik halleri

Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün üçüncü kez toplanıyor