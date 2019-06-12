İbrahim Tatlıses'ten milli futbolcuya tepki! Çarpılmış gibi oynuyor

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında, A Milli Futbol Takımımız İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ilk defa puan kaybetti. Alınan yenilgi İbrahim Tatlıses'i de üzdü. Tatlıses oyunda etkili olamayan Hakan Çalhanoğlu hakkında da paylaşımda bulundu.

Tatlıses, Twitter hesabından 'Kardeşim bu Hakan çarpılmış gibi oynuyor hayırdır bizim bildiğimiz Hakan bu olamaz hocam uyarıyorum sizi' yazdı. İbrahim Tatlıses'in bu yorumuna takipçilerinden destek geldi. Kısa süre içerisinde yüzlerce yorum aldı.



