İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses birliğine teslim oldu

Yasemin Şefkatli ile yaşadığı ilişkiyle ara ara magazin gündemine gelen İdo Tatlıses, pek çok ünlü gibi bedelli askerlikten yararlandı. İdo, teslim olduğu Tekirdağ'daki birliğinde askerlerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

'BEN DÜŞÜNMÜYORUM' DEMİŞTİ...

Öte yandan daha önce bedelli askerlikle ilgili, "Etrafımda bir çok arkadaşım bu haktan yararlanacak ama ben düşünmüyorum. Zaten şu an üniversite okuyorum" diyen İdo, sosyal medyada gündem olmuştu. Konuya açıklık getirmeyi ihmal etmeyen şarkıcı, şöyle konuşmuştu:

"Şarkım yeni çıktı. Albümüme odaklandım, sosyal medyadaki tepkileri yersiz buluyorum. İddia edildiği gibi fikrim olsa bile kimseye hesap verecek değilim. Konu tamamen başka yere çekildi. Yapacak bir şey yok. Ben albüme odaklandım."