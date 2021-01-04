İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'dan duygusal paylaşım... Babasının doğum gününü kutladı

İbrahim Tatlıses’in 7 yaşındaki kızı Elif Ada, babasına sürpriz yaparak stüdyoya geldi. İlk kez babasını stüdyoda izleme heyecanı yaşayan Elif Ada, keyif dolu anlar yaşattı. Konukların arasına oturan Elif Ada, kısa süre de olsa ‘İbo Show’a konuk oldu.

Ancak Elif Ada'nın İbo Show'da babasına karşı olan çekingen tavırları dikkat çekti. Ayşegül Yıldız ise kızı hakkında yapılan yorumlara 'Ya Allah aşkına çocuk babasını zaten sürekli görmediği için babasından çok utanıyor. Babasını hayatında ilk defa program sunarken izliyor onun şaşkınlığı ve heyecanı var. Bir de ilk defa stüdyoya girmiş o kadar kamera içinde babası çağırınca 'gitmeyeceğim' dedi. Zorla ikna ettik. O çocuk daha 7 yaşında ve orada şok olmuş halde. Hemen yine kafası farklı çalışan arkadaşlar sallamış da sallamış.' paylaşımı ile tepki göstermişti.

Elif Ada ise babası İbrahim Tatlıses'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Elif Ada, paylaşımında 'Doğum günün kutlu olsun babacığım. İyi ki doğmuşsun ve iyi ki benim babam olmuşsun. Seni çok seviyorum babacığım. Nice mutlu yaşlara' ifadelerini kullandı.