İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada kaç yaşında? İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada ilk kez stüdyoda!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu var. Kendi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak'ı herkes biliyor. İbrahim Tatlıses'in bu isimler dışında 5 çocuğu daha var. İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada Tatlıses büyüdü ve babasının programına konuk oluyor. Peki, İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada kaç yaşında?

ELİF ADA KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Tatlıses, 20'li yaşlarından beri birlikte olduğu Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında evlenmişti. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız kızları Elif Ada Tatlıses'i evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına almışlardı. 2013 yılında boşandıklarında Elif Ada henüz bebekti. Elif Ada şuanda 7 yaşında.

ELİF ADA İLK KEZ STÜDYODA

İbrahim Tatlıses’in 7 yaşındaki kızı Elif Ada, babasına sürpriz yaparak stüdyoya geldi. İlk kez babasını stüdyoda izleme heyecanı yaşayan Elif Ada, keyif dolu anlar yaşattı. Konukların arasına oturan Elif Ada, kısa süre de olsa ‘İbo Show’a konuk oldu.